El complicado presente del "Chico David" de "Morandé con Compañía" por una enfermedad que le dificulta caminar

El comediante sufre de polineuropatía, mal que le va degenerando los nervios del cuerpo. Aseguró que desde hace tiempo no tiene contacto con sus ex compañeros del programa de Mega.

Un difícil presente es el que está viviendo el comediante David Díaz, más conocido como "Chico David", quien hace algunos años era parte del elenco del estelar "Morandé con Compañía" de Mega.

El actor, que ya está retirado del mundo del espectáculo, contó al matinal "Muy Buenos Días" de TVN que está complicado debido a una enfermedad que le dificulta caminar, además de otros problemas físicos.

Díaz contó que una polineuropatía, enfermedad que va degenerando los nervios del cuerpo. A esto se agrega la diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, un avanzado estado de ceguera y otras dificultades, que lo tienen con movilidad reducida y usando silla de ruedas de manera frecuente.

Por su relación con sus ex compañeros del estelar de Mega, el comediante reconoció que están distanciados. “Se perdió el contacto; no llaman. Qué le vamos a hacer, así es la vida de la tele. Me defrauda un poco, pero ellos tendrán sus razones”, afirmó.

“Ellos saben que estoy enfermo, que estoy mal, pero en ningún momento me han llamado, ni para saber cómo estoy”, afirmó, reconociendo que algunos integrantes del espacio como Ina Sáez, Lucky Buzzio y Miguelito se han comunicado con él.

Hace tres años, Díaz sufrió la muerte de su hermana Mirna, quien tenía un cáncer gastrointestinal. Ella también fue parte de algunos sketch en el programa liderado por Kike Morandé.