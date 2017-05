Un emocionado Luis Jara habló de su operación a las cuerdas vocales

08:30 El cantante aclaró que no tiene cáncer y que “me desespera no poder hacer lo que me gusta”. Estará fuera del matinal “Mucho Gusto” cinco semanas.

El cantante Luis Jara se emocionó al hablar de la operación a las cuerdas vocales a la que deberá someterse el próximo mes.

Lee también: Luis Jara saldrá de pantalla por razones de salud

Contó que en marzo le detectaron una especie de tumor de taman~o importante adosado a su cuerda vocal derecha que le impide que e´sta cierre bien, así que el 8 de junio le extraerán tejido para hacer una biopsia.

"No tengo cáncer", aclaró el artista, llamando a la tranquilidad de sus seguidores que se han preocupado por su estado de salud tras conocerse que estará fuera de pantalla por un tiempo.

"Tengo una lesión a la cuerda vocal derecha, que es un pólipo sobre otro pólipo que se generó a raíz de una hemorragia que tuve hace cinco años y que nadie se dio cuenta. He podido sortear esta dificultad gracias a una técnica vocal adquirida por muchos años, tampoco me di cuenta, pero tengo un tejido que no permite que mis cuerdas se logren cerrar en forma normal y eso está llegando a un punto en que tengo dificultades para hablar, estoy con una disfonía permanente", explicó.

"No es algo urgente, pero hace mucho tiempo estoy lidiando con esta lesión, que cada día me hace más difícil el trabajo que hago como animador y cantante", añadió.

Jara comentó que "he sido riguroso con mi tratamiento", pero que "me desespera no poder hacer lo que me gusta". E hizo una analogía deportiva. "Es mi vía crucis, es como cuando a un futbolista le dicen que no puede salir a la cancha", dijo.

Si bien reconoció que no es una simple intervención, "he hecho un trabajo sicológico. He pensado que después de la operación saldré fortalecido".

El animador estará fuera del matinal "Mucho Gusto" cinco semanas. "Espero seguir catetéandolos a la vuelta", dijo.

Y bromeó con su silencio: "Que me quede callado un rato es un regalo para muchos".