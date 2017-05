Zack Snyder agradeció las muestras de apoyo tras el suicidio de su hija

El director Zack Snyder agradeció a sus fans por el apoyo tras el suicidio de su hija, drama que lo llevó a abandonar el rodaje de la cinta "La Liga de la Justicia".

"Gracias por todo el apoyo. No les puedo expresar cuánto significa para Debbie y para mí y la madre de Autumn, Denise, en estos tiempos tan difíciles", tuiteó.

Thanks for the outpouring of support. I can't express how much it means to Debbie & I and Autumn’s mother, Denise, at such a difficult time.