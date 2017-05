Belga se photoshopea con cantantes, actrices y políticos logrando lo imposible

Average Rob es un belga que ha ganado popularidad por photoshopearse junto a cantantes, actrices y políticos mundiales.

Su perfil en Instagram reza que "Haters will say it's photoshop" ("Los que siempre critican dirán que es Photoshop") y bien que maneja esta herramienta.

Y es que en su cuenta se pueden ver montajes donde aparece pasando la aspiradora junto a los Trump; en el hombro de Angelina Jolie, quien está junto a Brad Pitt; en la pileta con Katy Perry; durmiendo en el hombro de David Beckham, entre otros.

Average Rob también se ha "colado" en carteles de películas como "Spiderman", "Batman versus Superman", "Forest Gump", etc.

