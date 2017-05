Pascual Fernández y su breve relación con Melina: "Se dio cuenta que sólo quería protegerla"

El chico reality español Pascual Fernández reaccionó luego de las palabras de su ex pareja , Melina Figueroa, con quien mantuvo una muy breve relación al interior del programa "Doble Tentación" de Mega.

En declaraciones a AR13 , el europeo respondió a los dichos de la argentina, quien tras su ruptura con Bruno Galassi afirmó que "debiese habérmela jugado más por otra persona que sí fue real conmigo", en relación a él.

Ante esto, Fernández afirmó que "me gustó que dijera eso la verdad. Se dio cuenta de que todo lo que yo quería era protegerla. Intenté que saliera la cosa bien, pero no resultó y bueno ya está".

Pese a esto, Pascual cerró cualquier posibilidad de acercarse a Melina fuera del encierro, siendo que ambos están solteros. "Ya fue, y no es que no me interese, pero yo hace poco que terminamos con Romina, y no cambio mis sentimientos de un día para otro, no estoy para empezar a conocer o a tener algo", sentenció.

Por su ruptura con Romina Malaspina, el ex policía afirmó que "de un tiempo para atrás no he sabido nada más de ella. A veces sí me dan ganas de llamarla, pero hay que aguantar".