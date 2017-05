Viuda de Chris Cornell publicó una emotiva carta para su esposo: "Lamento que hayas estado solo"

A casi una semana de su inesperado descenlace, Vicky Karayiannis, esposa del cantante estadounidense Chris Cornell, escribió una emotiva carta de amor para él, donde lamentó no haberlo acompañado durante sus últimos días.

En el texto, publicado por la revista Billboard , la mujer que acompañó por más de una década al líder de Soundgarden y Audioslave escribió lo siguiente: “A mí dulce Christopher. Fuiste el mejor padre, esposo y yerno. Tu paciencia, empatía y amor siempre fueron demostrados",

"Siempre dijiste que te salvé, que no estarías vivo si no fuera por mi. Mi corazón brillaba al verte feliz, vivo y motivado. Emocionado con la vida. Hacías todo para retribuir a los demás. Vivimos la mejor etapa de nuestras vidas durante la década pasada y lamento, amor, no haber visto lo que te pasaba esa noche. Lamento que hayas estado solo, y sé que no eras tú, mi dulce Christopher. Tus hijos lo saben también, así es que descansa en paz", señaló.

"Estoy quebrada, pero seguiré adelante por ti y cuidaré de nuestros hermosos bebés. Pensaré en ti cada minuto, cada día, y pelearé por ti. Estabas en lo cierto cuando decías que éramos almas gemelas. Se ha dicho que los caminos que se cruzan, se vuelven a cruzar, y sé que vendrás a buscarme, y yo estaré aquí esperando", agregó Karayiannis.

La mujer cerró su texto con una dedicatoria especial a su esposo. "Te amo más de lo que cualquier persona ha amado en la historia, y más de lo que cualquiera podrá hacerlo".

Cornell, de 52 años, fue hallado sin vida en la habitación de hotel que lo alojaba durante su estadía en Detroit con Soundgarden. Las primeras señales de su partida llevaron a la hipótesis del suicidio, algo que para su familia no tenía explicación dado que él no había mostrado señales de depresión.