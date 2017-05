Ex compañero negó que le hicieran bullying a José Antonio Neme: "Nos lanzábamos tallas entre todos"

Daniel López, ex compañero de José Antonio Neme, negó que le hicieran bullying durante su paso por el Liceo Alemán de Santiago, como acusó el periodista.

"Era un colegio de hombres, entonces las tallas eran para todos parejo, nunca fue algo de ensañarse con él, eran tallas que nos lanzábamos entre todos. Según lo que dijo él fue como que toda la vida le hicimos bullying, pero yo creo que no fue así, nunca fue así", dijo a LUN

López, quien creó el grupo de WhatsApp donde están 28 de los 34 compañeros, aseguró que quedó "para adentro" tras las declaraciones de Neme. "Creo que algunos quedaron enojados, yo quedé sentido porque nos metió a todos en el mismo saco. Si José Antonio habla un tema así de delicado, que diga quién lo molestaba; tiró una cuestión y entramos todos en el mismo saco".

Por su parte, el periodista sostuvo que "el problema del bullying es que se naturaliza como parte de la cultura escolar (...) No me extraña que diga que no fue así, porque probablemente no lo recuerda y si lo recuerda, lo recuerda como algo normal".

"Se decía: es normal que los niños se digan esas cosas; no, no es normal, ese es el mensaje, no es normal", enfatizó.