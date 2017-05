Actor Gustavo Becerra dijo que apoyo de Kike Morandé a Piñera "puede jugar en contra" al programa

La llegada de Kike Morandé al consejo ciudadano de precandidato presidencial UDI-RN-PRI, Sebastián Piñera, causó sorpresa y diversas opiniones al interior del equipo del estelar "Morandé con Compañía", donde algunos de sus integrantes calificaron el hecho como "complicado" para el equipo.

Uno de ellos fue el acto Gustavo Becerra, quien en declaraciones al programa "Intrusos" de La Red afirmó que el arribo del líder del espacio a una campaña política les podría jugar en contra.

"La verdad que es complicado. Yo siento que nos puede jugar eventualemnte en contra al equipo, al programa. Pero esperemos que no y que la gente sepa despejar la opinión personal del trabajo artístico que se está haciendo, el trabajo televisivo", expresó.

Aunque públicamente son reconocidas las posturas polítícas de Morandé (de hecho son parte de las rutinas de los comediantes del programa), Becerra reconoció que la integración del conductor al comando del abanderado de las primarias de Chile Vamos le causó sorpresa.

"No representa la opinión del elenco de 'Morandé con Compañía'. En mi fuero personal, no pertenezco y no tengo una mirada como la que tiene el Kike. De hecho nosotros dentro del equipo bromeamos mucho al respecto y siempre ha sido así. Como que uno está en un lado de la vereda y el otro lado de la vereda", sentenció.

Kurt Carrera, en tanto, afirmó que el pensamiento de Morandé es conocido y que "siempre ha sido por la misma línea", por lo que no los afectaría como programa. "Nadie pensaría que el Kike pudiese ser de otro partido que no fuera el de Piñera", sentenció el intérprete de "Tutu Tutu".