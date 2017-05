Cientos de personas cantaron "Don't Look Back in Anger" de Oasis en recuerdo de las víctimas en Manchester

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis - Don't Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde — Josh Halliday (@JoshHalliday) 25 de mayo de 2017

A crowd in Manchester spontaneously sings 'Don't Look Back In Anger' by Oasis after a minute's silence in memory of concert attack victims pic.twitter.com/iDovpbbc6q — CNN (@CNN) 25 de mayo de 2017

After the minute's silence in St Ann's square, a quiet, spontaneous rendition of Don't Look Back in Anger broke out in the crowd #Manchesterpic.twitter.com/zS97nhD7Dv — Daniel Hewitt (@DanielHewittITV) 25 de mayo de 2017

El ataque terrorista que el lunes pasado afectó a un concierto de Ariana Grande en Manchester, y que dejó 22 muertos, golpeó de lleno al mundo del espectáculo, pero sin dudas dejó inalterable el espíritu de una ciudad que tiene a la música como uno de sus pilares culturales.

Es que en medio de una concentración en una plaza local, donde se realizó un minuto de silencio, una mujer se puso a cantar "Don't Look Back in Anger", tema de la banda mancuniana Oasis. Allí fue seguida de forma esponánea por los cientos de asistentes en el lugar.

El significado de la canción, lanzada en 1995, es especial tras el contexto del atentado, ya que en su letra dice "but don't look back in anger', I heard you say" ("no mires atrás con enojo, te oigo decir").

La aparición de la pieza del disco "(What's the Story) Morning Glory?" en el tributo también fue compartida por su compositor, Noel Gallagher.