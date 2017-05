Ex jugador de la NBA dijo que relación con Khloe Kardashian lo hizo perder US$ 70 millones

El ex jugador de la NBA, Rashad McCants, dijo que perdió cerca de US$ 70 millones debido a su relación sentimental con Khloe Kardashian.

El ex jugador de los Timberwolves y los Kings aseguró en el Charlotte Observer, que "si no hubiese salido con Khloe Kardashian, hubiese ganado entre US$ 60 millones y US$ 70 millones".

Ello, pues el deportista, su relación sentimental, la que duró entre 2008 y 2009, afectó a su reputación como jugador.

Mc Cants disputó su ultimo duelo en la liga estadounidense en 2009 con un total de 249 partidos. Posteriormente ha jugado en diversos torneos a nivel mundial. Kardashian, en tanto, ha tenido relaciones con otros reconocidos basquetbolistas, como el ex jugador Lamar Odon o James Harden.