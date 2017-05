Pollo Valdivia defiende con los fans su programa tildado de machista

El semanario alemán Stern fijó su vista en el programa Nessum Dorma del Pollo Valdivia en UCV-TV y lanzó ácidas críticas al espacio , todas enfocadas en actitudes machistas que el animador rechazó de plano en redes sociales, retuiteando cada mensaje de apoyo y contra la publicación.

"¡Alemanes cartuchos!!", "jajaja, es un país libre... si no le gusta vea otro canal, véase una telecebolla turca y sea feliz y no webee", "Hay cada programa en la TV alemana que es como cínico que salgan a dar lecciones de vida", "Y eso que no vieron TovShow...", fueron algunos de los mensajes que el Pollo retuiteó.

A la arremetida tuitera se sumó su mujer, Claudia Conserva, que sin emitir ninguna opinión en Twitter también retuiteó los mensajes que defendían a su marido.

La publicación afirmaba que lo que en cualquier parte sería un escándalo, en Nessum Dorma "es casi normal". También manifestaron una contradicción entre ese tipo de contenidos con un canal universitario y católico.