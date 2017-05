Aylén Milla remató ropa de Marco Ferri que quedaba en su departamento

09:02 La modelo realizó un remate en el que incluyó algunas prendas de su ex pareja, las que estaban en la vivienda que ambos compartieron en Santiago. La ex participante de "¿Volverías con tu ex?" dijo que contó con la autorización del italiano y que el dinero irá para él.

La modelo Aylén Milla, ex participante del reality show "Volverías con tu ex", organizó ayer un remate en el que además incluyó prendas de su ex pareja, el italiano Marco Ferri, cuyo romance culminó en abril.

El romance finalizó tras el paso de ambos por el reality español "Gran Hermano VIP" y, mientras Milla regresó a Santiago al departamento que ambos compartían, Ferri se quedó en Europa.

Recientemente la modelo había señalado que tenía las cosas del italiano guardadas en una caja. Consultada por LUN sobre el remate, dijo que "no le saqué nada que él no quisiese. Le pregunté sobre esta venta y sobre sus prendas. El me apuntó cosas que no quería más y como mucho habrá unas 10 cosas de él".

La modelo, que definió la relación entre ambos como de "cordialidad", dijo también que "no soy mala, no podría hacer esto si su permiso" y, que tras la venta, el dinero que obtenga de dichas prendas, será para él.

Milla dijo también que aún guarda otras cosas de su ex pareja, como cartas "y cosas así". "Me guardé unas camisetas de él que voy a ocupar como pijama. Cuando vuelva a tener novio, probablemente me dé cosa y las guardaré en un cajón".

. No sé que pasará con el resto de sus cosas, si las vendrá a buscar algún día o enviará a un amigo" dijo la modelo.

El remate también incluyó ropa suya, de amigas de ella, de Marcelo Marocchino y Valentín Benet, aclaró la modelo.