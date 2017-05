Comediante paquistaní propone tener sexo con inmigrantes para bajar las tensiones por el racismo

El actor y comediante paquistaní Kumail Nanjiani, quien trabaja en EE.UU. y protagoniza la serie de HBO, Silicon Valley, planteó una curiosa idea para acabar con las tensiones y el racismo.

En un discurso que entregó en su universidad Grinell College (Iowa) dijo que para relajarse en momentos en que el tema de la inmigración y el racismo han generado tensiones a nivel mundial, lo ideal es "tener sexo con un inmigrante", informó la revista People.

Además el actor abordó su propia experiencia "cuando llegué a Grinell era un musulmán devoto que nunca haabía tocado de forma romántica a una chica y que iba a lograr un grado para garantizarme un trabajo".

"Cuando me gradué era prácticamente un rastafari con una novia blanca americana y un grado en filosofía. La universidad te cambia, ese es el punto", dijo Nanjiani.

Además, sobre los hechos de intolerancia, el protagonista de la producción de HBO planteó que "no podemos esperra que los otros entiendan nuestro punto de vista si no entendemos el de ellos. Es incómodo, raro e irritante, pero con ese dolor puede llegar el crecimiento y el cambio real".

Kumail Nanjiani had some interesting advice for graduates pic.twitter.com/Xfr6RM53rX