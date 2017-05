Denunciaron a integrante de Payahop por una agresión a una joven

17:46 Fernando Rojas fue acusado por quien sería su ex pareja. El humorista afirmó que la mujer no quería seguir con la acción legal y que todo era producto de “un fin de semana de locura que tuvo”.

Fernando Rojas, uno de los integrantes del dúo humorístico Payahop, fue denunciado por quien sería su ex pareja de haberla agredido en varias oportunidades, dejándole marcas y moretones en su cuerpo.

La acusación, entregada por Chilevisión , la realizó una joven identificada como Daniela, quien aseguró que mantuvo una relación con el comediante, la que habría estado marcada por la inestabilidad emocional.

“Él ya había sido agresivo. Habíamos terminado 3 meses y después volvimos porque él dijo que había tomado terapia y que ya nunca más iba a volver a hacerlo. Yo igual estaba enamorada de él y decidimos volver, pero siempre era muy celoso”, señaló.

La denunciante afirmó que "Andy", como también es conocido, "me empujó a la pared, me caigo y ahí fue cuando me agarró del pelo y empezó a azotarme la cabeza".

Rojas salió a responder estas acusaciones, afirmando que la acción legal en su contra estaba en pausa, porque la mujer no querría seguir con la denuncia y que todo era producto de “un fin de semana de locura que tuvo”.