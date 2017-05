Heidi Klum posó desnuda por primera vez en su carrera

La modelo alemana Heidi Klum posó desnuda para una sesión fotográfica, algo que no había hecho en sus casi 25 años de carrera profesional.

La germana de 43 años está promocionando su libro "Heidi Klum por Rankin", donde entregó las imágenes tomadas por el fotógrafo ingles Rankin.

Klum afirmó que se sintió mucho más cómoda haciendo la sesión en esta etapa de su vida. "Debemos celebrar el cuerpo de la mujer, no importa la edad. He posado desnuda antes, pero nunca lo había mostrado en público. Creo que cuando era más joven era más tímida y he crecido en ese sentido", expresó.

So excited to reveal the cover of my new book ‘Heidi Klum by @RankinArchive” #HeidiKlumByRankin #SneakPeek #May26th #10YearsInTheMaking Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum) el 22 de May de 2017 a la(s) 6:31 PDT

@rankinarchive and I will be in London at @maisonassouline tomorrow signing copies of our book #HeidiKlumByRankin from 3:30-4:30pm Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum) el 26 de May de 2017 a la(s) 11:01 PDT

?????????? ????? ???? ? ????????? ??????? #HeidiKlum #Rankin ?????????: http://probomond.ru Una publicación compartida de PROBOMOND (@probomond.ru) el 28 de May de 2017 a la(s) 11:19 PDT

