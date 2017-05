Gonzalo Valenzuela negó haberse reconciliado con su ex, Juana Viale

El actor Gonzalo Valenzuela salió al paso de los rumores de una reconciliación con su ex, la argentina Juana Viale, mamá de sus dos hijos.

Es que ambos fueron vistos hace algunas semanas en un bar en Palermo y, según testigos, hubo besos y hasta lágrimas.

"Con Juana me he juntado muchas veces a conversar en el pasado y me voy juntar muchas veces en el futuro. Va a pasar y va a seguir pasando porque tenemos hijos en común. El resto, que ponen que fue un reencuentro y estuvimos a los besos, es mentira", dijo el chileno sobre la joven, de quien se separó en 2014, tras una turbulenta relación.

Valenzuela, que está en pareja con la actriz María Gracia Omegna, dijo que los rumores no le afectan. "Yo estoy en pareja, no me afecta, está todo bien. ¿Para qué meten algo que saben que es mentira? Para vender. Hay un mundo ahí que lo encuentro oscuro. El resto está todo bien. No me perjudica en nada y a Juana me imagino que tampoco, en nada", aseguró.