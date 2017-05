Camila Recabarren dejó la casa que compartía con Joaquín Mendez

"Joamila", como se conocía a la ex pareja reality conformada entre la x Miss Chile Camila Recabarren y el actor argentino Joaquín Méndez, terminaron su relación amorosa hace más de dos meses, pero seguían viviendo juntos . ESo ya no va más, pues la morena contó en Instagram que se cambia de casa.

"Amo la vida. Ahora, ¡de vuelta a Santiago -de La Serena- a un nuevo cambio! Casita nueva, ¡recargada de energías positivas!", puso en su cuenta.

“Nosotros con Joaquín terminamos hace bastante tiempo, no sé cuánto, un par de meses quizás. No lo hacíamos público, no por seguir con el show, sino que por darnos la oportunidad de romper con la rutina, de separar las piezas y ver si nos extrañábamos, para ver si volvía a nacer esa llama, ese fuego”, dijo Recabarren a Hola Chile hace unas semanas, dondeagregó que se llevaban sumamente bien, que nunca peleaban, pero tampoco se dijeron "te amo".

“Estábamos en distintas etapas, yo tengo las cosas más claras (…) Él me lo dijo, él me dijo que tenía miedo de dar el paso de estar en familia . Pero agradezco que fuera honesto y me lo dijera", dijo la ex Miss Chile, que vivía junto a Méndez y a un primo.

Cuando hizo oficial la ruptura, escribió en Instagram: "Fue una linda historia de amor", gracias por todo @mendezjoaquin te deseo lo mejor en tu vida, LO MEJOR. Sobre todo en lo que involucra el CORAZÓN.- Lo profesional, lo material, inteligencia, son solo un accesorio . Hagamos crecer nuestro corazón, nuestros sentimientos ... demos amor al mundo, no tengamos miedo a compartir estas bellas emociones que nos da la vida .... "La vida es una sola" , mañana puede ser demasiado tarde.- Eres una Bella persona. Hermosos valores que te dieron tus padres, una persona muy sana, sensible, honesta y transparente que hoy no se encuentran tan fácil. Todos debemos seguir Nutriendo con urgencia sentimientos de esta índole. Fin del cuento ?? TKM (no hagan preguntas ni comentarios tontos acá pura buena onda. Como lo dije anteriormente somos dos personas maduras y ante todo honestas).- y lo más destacable que me enseñaste fue que no bastaba con ESTAR sino que era "CONECTAR" con mi hija. Gracias".