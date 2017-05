Ariana Grande, Justin Bieber, Coldplay y otros artistas harán un show este domingo en Mánchester

11:38 Será un tributo para las 22 personas que murieron en el concierto de la joven cantante la semana pasada. También estarán Katy Perry, Miley Cyrus, Usher, Pharrell Williams, Take That y Niall Horan.

La publicista de Ariana Grande confirmó un mega evento en Mánchester este domingo, en tributo a las 22 personas que murieron en el concierto de la cantante la semana pasada en esa ciudad británica.Ya están confirmados Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher, Pharrell Williams, Take That y Niall Horan."We Love Manchester Emergency Fund" ("Fondo de emergencia amamos a Mánchester") se realizará en el Old Trafford cricket ground y el objetivo es "homenajear y reunir fondos esenciales para las víctimas y las familias que se vieron trágicamente afectadas por el atentado".

"La música está para consolarnos, para unirnos, para hacernos felices", dijo Grande en un comunicado donde afirmó que "no nos iremos, no viviremos con miedo. No permitiremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio triunfe. Nuestra respuesta a la violencia deber ser estar más unidos, ayudarnos. Seguiremos honrando a aquellos a los que perdimos, a sus seres queridos, mis fans y a todos los afectados por la tragedia".