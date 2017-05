Cantante Alejandro Fernández habló borracho con los medios tras una presentación

13:03 "A pistear todo el mundo se pone, no se pongan fresas" dijo el artista para defender su estado ante los periodistas.

Un improvisado punto de prensa dio el cantante mexicano Alejandro Fernández, tras una presentación en Monterrey, cuando al retirarse del local, le pidió a su chofer que se detuviera para conversar con los medios de comunicación.

El artista, evidentemente ebrio, descendió del vehículo y, defendió su estado. "Un momento (...) a pistear todo el mundo se pone... no se pongan fresas, cabrones, no me mamen".

En la conversación, también se refirió al estado de salud de su padre, el actor, cantante y productor Vicente Fernández y además, habló de su conflicto con Luis Miguel por una gira conjunta que no se realizará.

En ese momento, el cantante simula una especie de meditación y cuando alguien le sugiere que diga "Namasté", Fernández dice "Mamasté".

Fernández ha protagonizado algunos escándalos relacionados con el alcohol, como cuando se publicaron imágenes suyas en evidente estado de ebriedad o, cuando casi vomitó tras un escenario, luego de beber tequila en una presentación, donde los asistentes denunciaron que el cantante olvidó parte de las letras de las canciones.