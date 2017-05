Compararon a Rihanna con los "gorditos" que aparecen en la película Wall-E

La cantante Rihanna fue fotografiada en las calles de Nueva York el fin de semana pasado donde lucía un look sencillo: jeans rotos y una camisa que le dejaba sus hombros descubiertos.

Aunque algunos alabaron su estilo como es de costumbre en redes sociales, otros apuntaron a que la artista ha subido de peso y escribieron algunos comentarios como "se ve que ha comido bastante bien" y "seguro está embarazada".

La polémica se desató con una publicación en un blog de deportes , la cual fue escrita por Chris "Spags". Él criticó a la cantante y se preguntó si acaso iba a "poner en tendencia la gordura". Horas después el autor de la entrada la eliminó, pero igual quedó capturada en redes sociales.

Is Rihanna going to make being fat the hot new trend? https://t.co/DnFdi9AZy3pic.twitter.com/r6jed6wRiQ — Straight Spags (@ChrisSpags) 30 de mayo de 2017

Spags lamentó que Rihanna ya no tenga esa figura delgada donde lucía su abdomen a menudo con su ligera ropa y afirmó que desea que esté embarazada.

Por otro lado, también se burla con que al parecer la cantante había estado disfrutando del "room service" por mucho tiempo y dijo que se parecía a los "humanos que aparecen en la película Wall-E".

Frente a la polémica, los fanáticos de la intérprete de "Umbrella" la defendieron. "Si ella está gorda, entonces yo soy obesa", "Si Rihanna luce así por estar gorda, entonces quiero ser como ella", "¿Desde cuándo es un crimen estar pasada de peso?, escribieron algunos.

Rihanna seen in New York City this Saturday. ?? pic.twitter.com/B6MAokO4I3 — RihannaDaily.com (@RihannaDaily) 28 de mayo de 2017

Madre mía que gorda está Rihanna pic.twitter.com/QVpjabpcxZ — ???????????? (@Nohagonabien) 30 de mayo de 2017

No entiendo a la gente que critica a Rihanna por haber cogido peso. Sí, lo ha cogido, pero si se siente bien, que le importará a la gente. — thank you, justin (@aitii_1) 31 de mayo de 2017

if #Rihanna is fat, then Im morbidly obese. But who the fuck cares anyway? Oh ya, the ignorant, entitled men who think we want their opinion — Kay-Z (@klzanotti) 31 de mayo de 2017

When white men/people impose their distorted Eurocentric version of beauty on a BLACK WOMAN...after all to them 125 lbs is fat ?? #Rihannahttps://t.co/Ld9vxxrKxx — GiGi A. Smith (@oidehagigi) 31 de mayo de 2017