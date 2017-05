Gal Gadot aún no se acostumbra a verse como la "Mujer Maravilla"

Pese a que pasó más de un año blandiendo el lazo dorado y evadiendo balas con sus brazaletes en la pantalla grande, la estrella de "Wonder Woman" ("Mujer Maravilla") Gal Gadot todavía no se acostumbra a verse como una superheroína.

"No estoy ahí aún", dijo la actriz de 32 años en una entrevista reciente. "Cuando veo reposiciones o miro el monitor, no estoy ahí todavía. Sé que soy yo, lo entiendo todo, pero todavía no proceso que estoy haciendo este personaje emblemático... es una locura".

Gadot no creció con la Mujer Maravilla ni era una gran seguidora de los superhéroes cuando niña. La ex Miss Israel comenzó a actuar en su país antes de debutar en el cine estadounidense en el 2009 con "Fast & Furious".

Pero se metió con ganas en los libros de historietas y la serie televisiva "La Mujer Maravilla" de los 70 una vez que fue seleccionada para interpretar el rol de la princesa amazona, y rápidamente entendió cuán excepcional era el personaje que interpretaría.

"Por un lado, posee algo que por lo general poseen los hombres, que es la fuerza y el poder", dijo Gadot. "Pero trae consigo sus cualidades femeninas, que son el amor, la cordialidad y la compasión. Si combinas esos dos mundos, tienes un personaje muy especial, hermoso y completo".

La directora Patty Jenkins dijo que Gadot posee algunos de los mejores atributos de la Mujer Maravilla en la vida real.

"Tiene una fuerza interior tal, un temperamento tan de hierro, que podría pasar por cualquier cosa y siempre mantener una actitud positiva", dijo Jenkins sobre la actriz. "Es una persona increíble".

Para Gadot, usar el clásico atuendo azul y rojo de la Mujer Maravilla la ayudó a sentirse como una superheroína, en especial una vez que el traje fue reestructurado tras su participación en "Batman v Superman" el año pasado.

"La primera vez que me probé el traje fue para 'Batman v Superman' y era ajustado y diferente", dijo. "Esta vez le hicimos muchos ajustes porque tenía que usarlo por seis meses, seis días de la semana todas las semanas, así que tenía que sentirme realmente cómoda en él y poder actuar y moverme y pelear".

La actriz se sintió empoderada con seis meses adicionales de entrenamiento preproducción que incluyeron cabalgatas, manejo de la espada y coreografía de peleas dramáticas. Y aun cuando no puede verse a sí misma del todo como la Mujer Maravilla, una Lynda Carter para las nuevas generaciones, usar el traje es lo que más la acerca.

"Me da un poco de brío, diría yo", dijo Gadot con una sonrisa de superhéroes. "Como si ahora fuera más fuerte".