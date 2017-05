Maluma abandonó indignado una entrevista tras pregunta sobre "4 Babys"

El cantante colombiano Maluma, abandonó visiblemente irritado una entrevista con la cadena Univisión, cuando el periodista Tony Dandrades le preguntó por la polémica de su canción "4 Babys", la que ha sido tildada de misógina.

"¿Cuando tu grabaste el tema, esperabas tanta controversia?", fue la consulta que hartó al colombiano, quien respondió "es que creo que vinimos a hacer una entrevista de lo de 'Pipe'" en relación al artista vallenato Felipe Peláez, con quien grabó una canción.

Al momento en que Peláez se incorporó a la conversación, Maluma se puso de pie y abandonó la conversación y desde fuera de cámara, cuando Dandrades consultaba a Peláez, el colombiano dijo "creo que no deberías responderle (...) qué pena 'Pipe' son cosas que a mí no me interesan en este momento".