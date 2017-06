Michelle Adam reveló por qué se emocionó hasta las lágrimas en el cumpleaños de Tonka Tomicic

08:54 "No soy de llorar en cámara, igual me dió vergüenza", dijo la meteoróloga, quien dijo que la animadora del espacio le dijo algunas cosas al oído que la hicieron reaccionar de ese modo.

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, entregó a LUN su versión respecto de la emoción que manifestó ayer en pantalla, tras saludar a la conductora de Bienvenidos, Tonka Tomicic, con motivo de su cumpleaños.

Adam reiteró que sus lágrimas no fueron a raíz de las bromas por los regalos que le entregó a la animadora, sino que "tiene que ver con algo que me dijo Tonka al oído cuando la abracé. Ahí me emocioné".

"Quizás estaba en un día más sensible, pero sentí tan verdadero el abrazo, fue con tanto cariño lo que me dijo que me dio penita", indicó la meteoróloga.

La también integrante del panel de Bienvenidos descartó tener algún tipo de problema personal que haya gatillado su reacción. "Es sólo que uno pasa por momentos y momentos en la vida y uno conversa. Con la Tonka siento confianza".

"No soy de llorar en cámara, igual me dio vergüenza lo que pasó, pero también siento que fue muy sincero", dijo Adam.