Jordi Castell recordó los brutales episodios de maltrato que sufrió cuando niño

El fotógrafo y animador Jordi Castell profundizó en sus recuerdos de infancia, los que estuvieron marcados por el brutal maltrato que denunció por parte de su padrastro.

En una entrevista a la revista Cosas, el ex rostro de TVN habló más detalladamente de los sucesos que había contado en el programa "Vértigo" de Canal 13.

“Los niveles de violencia que viví eran brutales. Yo tenía ocho años y me obligaba a desnudarme, y después me azotaba con un alargador dejándome lleno de llagas por todo el cuerpo. Los abusos no fueron sexuales, pero sí hubo mucha violencia y mucha humillación”, contó.

Castell también agregó que “a mi mamá tampoco la puedo juzgar, no me siento con la autoridad de hacerlo. Con mi madre siempre tuvimos una relación que no es de madre a hijo. No la cuestiono y jamás la culparé”.

El fotógrafo contó que ya adulto incluso se agarró a combos con su padrastro, en algo que complicaba la convivencia familiar.

“Hay un tema que aún divide a los hermanos y es cuando ellos hablan de su padre. Yo no quiero que esto le vuelva a pasar a nadie, y por eso me siento con el deber de compartirlo porque yo me salvé gracias al amor que me dieron", expresó.