[VIDEO] La "metida de patas" de Robbie Williams con una fans al final de un concierto

El cantante Robbie Williams quiso hacerse el chistoso con una de sus fanáticas, pero terminó pasando un bochornoso momento. Cuando terminó su concierto en Brisbane, Australia, miró a una de las mujeres del público y "entabló" una conversación con ella desde el escenario.

Cuando Morgan le dijo que ese era el día de su cumpleaños, se puso más carismático y piropero. "Me encanta como vas vestida, ese look te queda perfecto. Es como el look de una secretaria, lo que me recuerda que tengo que borrar el historial de mi computadora", dijo.

Luego le preguntó cuántos años cumplía - lo que debió hacer antes - y ella respondió 15. Ahí fue cuando la cara

del cantante cambió: "¡15! Oh (sic) esa broma sí que fue algo inadecuada" y se sintió bastante incómodo. De hecho la fanática estaba acompañada de su mamá y él se limitó a decir: "Hola mamá", bromeando un poco para salir del paso.

Finalmente le dedicó una canción a Morgan y le pidió que imaginara que él no tenía 41 años, sino podrían arrestarlo.