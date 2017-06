Daniel Alcaíno: "Cuando la gente se enoja con Yerko es como si te enojaras con Condorito"

El actor Daniel Alcaíno rompió el silencio tras la polémica que ha atravesado como Yerko Puchento cuando habló de la exministra Cecilia Pérez en un capítulo de Vértigo.

"Cuando la gente se enoja con Yerko es como si te enojaras con Condorito. La misma gente es la que se encarga de la (sic), si la risa no se compra. Es lo único real de este negocio", sentenció.

El polémico episodio que terminó con más de una denuncia en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra el personaje y el canal, comenzó cuando la comparó con personaje la Monga.

"La gente sabe, se da cuenta de lo que digo, por eso le diría a esa señora que se picó. ¿le muestro cuando su candidato, el que va a ser presidente sacó una radio kyoto y dijo barbaridades de otra mujer (Evelyn Matthei), donde la basureó y trapeó el piso con ella y nadie dijo nada? Eso sí que eran insultos compadre, esa era violencia, lo mío es humor y por suerte aún no han matado a nadie por decirle que es feo al otro, e increíblemente a eso le temen más", confesó en entrevista con Revista Cáñamo

Alcaíno aseguró que no podría hacer humor si está pensando "en que cada palabra puede hacer daño". "Lo que yo busco es hacer reír a la gente diciendo cosas que a la gente le queden en la cabeza, que lo hagan pensar”.

Recordó también que en 1995 hizo la obra 'El médico a palos" de un autor llamado Moliere". "Me imagino diciéndole a un juez que yo ataqué a los médicos tratándolos de usureros y ladrones (...) Si hablo mal de alguien no es porque lo odie, es un chiste, es humor... ¡Yo no odio a los médicos! El personaje es el que se rió de los médicos, es ilógico que esté preso un (sic) por contar un chiste".

Por eso mismo explicó que cuando se transforma en el personaje y apunta sus dardos contra algunos, es sólo por hacer humor y agregó que él no recibe órdenes de nadie. “Si quiero me junto hasta con Piñera a tomarme un café. Yo puedo hacer lo que quieran, váyanse a la (sic)”.