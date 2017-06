Condenaron a cadena perpetua a luchador que golpeó brutalmente a la ex actriz porno Christy Mack

El ex luchador de artes marciales mixtas Jon Koppenhaver fue condenado por el Clark County District Court en Las Vegas a cadena perpetua por el brutal ataque que realizó contra la ex actriz porno Christine Mackinday, conocida como Christy Mack

El jurado consideró al individuo, cuyo apodo era "War Machine", culpable de agredir, intentar violar y secuestrar a su entonces novia en su casa, esto luego de encontrarla junto a Corey Thomas en la cama, en hechos registrados en agosto de 2014.

La otrora protagonista de cintas para adultos quedó gravemente herida tras la agresión. Quedó con 18 huesos quebrados y tuvo que someterse a diversas cirugías de reconstrucción.

Según Univisión , la defensa del condenado intentó reducir la pena a 16 años debido a los maltratos que él sufrió durante la infancia, los que habrían forjado su personalidad agresiva actual. Pero la justicia no tomó en cuenta el argumento.

Con esto, el ex luchador solo podrá acceder a la libertad condicional cuando lleve 36 años de pena cumplidas de manera efectiva.

La ex actriz, que luego de la golpiza se retiró de la industria y se dedicó a respaldar iniciativas contra la violencia hacia la mujer, afirmó en su Instagram que con esto logró cerrar un capítulo importante en su vida. "No han sido años fáciles y valoro todo su apoyo", escribió.

