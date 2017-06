Silvina Varas acusó a Ignacio Lastra de hacer un "tongo" en "Doble Tentación"

Ayer La chilena, que dejó el reality para no seguir viendo a su ex pareja, afirmó que él montó una situación para supuestamente seducir a Lisandra Silva.

El reality "Doble Tentación" aún está emitiendo los últimos capítulos que quedaron tras su abrupto final hace unos meses, dejando historias y varias mentiras de los participantes expuestas a sus seguidores.

Una de ellas fue la que acusó Silvina Varas, quien señaló que su ex, Ignacio Lastra, montó un verdadero "tongo" para tratar se sacar provecho del espacio de Mega.

La estudiante de nutrición, que renunció al reality porque no quería seguir viendo a Lastra, lo enfrentó en el espacio satélite "10 cosas que odio de ti”, que conducen Eugenia Lemos y Manu González. Allí la ex participante reveló que el supuesto fin de su relación no fue tal como salió al aire, y que Ignacio le entregó otros mensajes por interno.

“No puedo estar contigo en el reality, Silvi. Te amo, vamos a estar juntos afuera, te lo prometo, pero aquí adentro no puedo estar contigo. Estoy más tranquilo solo”, le habría dicho tras las cámaras el chico reality a Silvina, agregándole, “¿Sabes qué? Te amo a ti y todo esto es show, es todo actuación. No creas nada, no me gusta Lisandra y esto lo hago porque necesitamos la plata”.

Varas, quien al interior del encierro vivió una historia con Max Ferres, también afirmó que el acercamiento de Ignacio a la cubana Lisandra Silva fue parte de este montaje. “Ignacio, nunca fuiste capaz de decir que tras el micrófono me decías que me amabas, que estabas con Lisandra por interés, porque querías auto, casa, gato y perro y que nos convenía a los dos. Hasta me dijo que actuara con Max para que pasara más ‘piola'”.

El aludido desestimó los dichos y dijo que todo era parte de su pasado.