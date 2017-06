"La Momia" fue calificada como "la peor película" de Tom Cruise

Ayer La crítica especializada no tuvo piedad con la nueva cinta del actor estadounidense, la que se estrenará este jueves.

"La Momia", la nueva película protagonizada por Tom Cruise, recibió duras críticas por parte de los medios especializados, esto a un día de su estreno en Chile.

Indie Wire expresó que la cinta "es un desastre de principio a fin". "Se siente como una nota plana en un piano de cola. No es que Cruise no haya tenido trabajos errráticos antes, pero 'La Momia' se siente como la primera película que no se siente como si fuera una de Tom Cruise", agregó.

La crítica apuntó a la cinta como "la peor de la carrera" del reconocido actor.

The Hollywood Reporter aseguró por su parte que “pocas ganas de ver otra de estas películas quedan tras ver este debut flojo y sin emociones”.

Entertainment Weekly expresó que la película "es tibia, pero lo suficientemente buena para mantenerte curioso sobre lo que vendrá”.

La película es parte del llamado Universo Oscuro de Universal, donde se pretenden revivir algunos de los monstruos clásicos del cine como Frankenstein.