Leo Méndez Jr. se defendió: "Soy una belleza andrógina"

Leo Méndez Jr. (19) tiene un estilo propio. El hijo de DJ Méndez, el músico y ex candidato a alcalde de Valparaíso se hizo conocido en Chile gracias al reality que tuvo su padre y desde entonces guarda sus seguidores que para bien o para mal comentan las osadas fotografías que sube a sus redes sociales (míralas abajo), a veces en un tono sumamente femenino. A raíz de eso le han preguntado si es travesti o transexual, pero no es ni lo uno ni lo otro: "Soy una belleza andrógina".

¿Qué lo llevó a posar así? "Al ver que realmente aquí ven el cuerpo como una belleza/arte, es normal subir una foto mostrando el cuerpo, entonces pensé y dije: “¿por qué no?”. Me siento cómodo con mi cuerpo y si lo encuentro bonito ¿por qué no mostrarlo?", contó en femmujer.com , desde Estocolmo.

En la entrevista aseguró que "a mí lo único que me importa es lo que opine y piense mí familia, el resto me da exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, no le llegase a gustar a mi hermana o mi papá, ahí sí me dolería porque así es como soy. Pero, en mi caso, mi familia me acepta y no piensa nada negativo al respecto. Desde que salí del closet, cuando tenía quince años, he recibido hartos comentarios homofóbicos e incluso amenazas de muerte, y aun sigo aquí, así que los comentarios mala onda no me llegan y tampoco me importan".

Leo, que trabajó en Suecia en una tienda de cosméticos y ahora en un jardín cuidando niños, aseguró que se considera "una belleza andrógina, así se le llama al X género. Soy hombre y seguiré siendo hombre, si un día me levanto con ganas de usar tacos o maquillaje así lo haré ya que existen días más femeninos que otros para mí, puedo jugar un poco con los dos géneros sin la necesidad de operarme mi parte íntima".

