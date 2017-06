DJ Méndez y las fotos de su hijo: "Mientras sea feliz, yo estoy tranquilo"

El músico DJ Méndez salió a defender a su hijo Leo Méndez Jr. (19), quien publicó una serie de osadas fotos en su Instagram, las que se llevaron las críticas e incluso ofensas de algunos usuarios en las redes sociales.

Durante su participación en el estelar "Vértigo" de Canal 13, el porteño afirmó que entiende que al ser un personaje público se está expuesto a recibir cuestionamientos, pero dijo que la reacción de algunas personas lo tiene sin mayor cuidado.

"Lo que pasa es que donde ellos ven maquillaje yo veo a mi hijo. Igual entiendo que algunos les impacte porque me ven a mí, tatuado, y piensan que yo soy de otra manera. Pero él siempre va a ser mi hijo y yo su papá", afirmó.

Por las fotos, Méndez afirmó que no le molestan y que incluso le ha sugerido profesionalizarlas. "Yo veo a un niño feliz que se está conociendo día a día (…) cuando él me diga lo contrario me voy a preocupar", expresó.

El ex candidato a alcalde por Valparaíso insistió con que no tiene nada en contra de lo que actualmente está haciendo el joven en Suecia, donde está viviendo actualmente. "Mientras mi hijo sea feliz, yo estoy tranquilo", agregó.

Sobre las críticas en redes sociales, Méndez afirmó que son cobardes. "A mí nadie me ha parado y me ha dicho ‘tal por cual'. A veces me escriben 'flaite' ¿y qué saben ellos lo que es un flaite?", reflexionó.

El ex integrante del reality "Doble Tentación" confirmó que Leo Jr. recibió amenazas por sus fotos, pero aseguró que a él no le importan, ya que "está feliz, y quiere volver a Chile".