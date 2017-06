La doctora Cordero dijo que Villegas "trató de agarrarme las pechugas"

Una fuerte denuncia hizo anoche la doctora María Luisa Cordero en Mentiras Verdaderas de La Red: dijo que el panelista de Tolerancia Cero, Fernando Villegas, trató de tocarle los senos sin su consentimiento y que también acosaba a otras mujeres cuando estuvieron en el programa "Domicilio Conocido".

“Villegas se jura de los siete sabio de Sion. Un chascón que se viene leyendo la pauta recién. ¿Qué se cree? Yo que Ossandón me paro y le pego un charchazo. Esa prepotencia con la que tratan a los invitados”, comenzó diciendo al comentar el episodio de Manuel José Ossandón en T0 que le costó ser parte central de la rutina de Yerko Puchento ayer

“Yo a Eduardo Fuentes le conté lo que trató de hacerme a la salida del programa. (Trató) de agarrarme las pechugas y dijo ‘la doctora Cordero es una desquiciada’. Yo le contesté, 'prefiero ser desquiciada a una pervertida'. Todas las maquilladoras y peluqueras me agradecieron porque lo desenmascaré. Es seco para manosear. Y él se dedica a pontificar... por favor. Que se dé baños de asiento para pasar la calentura”.

¿Cómo pasó? "Yo iba entrando y me dijo, Cordero, que estai buena, tenís buenas... y venía con las manos acercándose, insinuante él. Como yo tengo un discurso desparpajante debe haber pensado que era seca para encamarme. Se equivoca". En ese momento la psiquiatra aseguró que "le paro el carro y le digo ‘qué te pasa desgraciado’. Mi mamá me enseñó a hacer el torniquete de la muerte. Apretar el paquete hasta que el gallo se desmaye, pensé en hacerlo. Me va a matar éste. Me va a demandar por injurias y calumnias”.