Kika Silva se emocionó hasta las lágrimas al recordar su quiebre sentimental

La modelo y actual reina del Festival de Viña del Mar, Kika Silva, se desahogó luego de hablar sobre el quiebre con su pololo Benjamín Israel, con quien estaba desde hace 10 años.

Ayer, durante su participación en "Vértigo", la rubia habló sobre el reciente fin de su relación con la persona que conoció cuando tenía 11 años, y con quien pololeó desde los 14.

“En el primer amor se hacen locuras y cuando eres gran te preguntas ‘¿cómo hice esto?’ No ha sido fácil, no quería asumirlo. Mis compañeros de 'Bienvenidos' sabían cómo lo estaba pasando, aunque no lo había dicho. Pasé todos los periodos de pena y me renové. Ha sido mi único hombre. Tengo los mejores recuerdos. Es la mejor persona que pude conocer para vivir todas las cosas”, señaló anoche.

Pero hoy, mientras revisaba su participación en el estelar, Silva no aguantó las lágrimas y lloró al analizar su situación

"Estoy en una etapa que uno tiene cambios, que aprende mucho, y que uno en el fondo está cambiando y se está dando cuenta de que ya no puede ser niña, que tiene que crecer obligadamente", afirmó, siendo apoyada por sus compañeros del panel.