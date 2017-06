Mey Santamaría entregó al niño que cuidó por 10 meses a su familia adoptiva

La animadora cubana Mey Santamaría vivió un momento muy especial durante este viernes, ya que tras 10 meses de cuidado entregó a un niño que recientemente fue adoptado.

La ex panelista de "Así Somos" y su marido fueron parte del proceso de las Familias de Acogida Especializadas (FAE), donde se transformaron en "enlace" entre el pequeño y su nueva familia.

En conversación con LUN , Santamaría relató que El Chinito, como le decía al niño, llegó a su casa en agosto del año pasado. Allí, y con ayuda de una amiga guardadora, lo preparó para que el cambio de hogar no fuese tan impactante.

"Un par de semanas atrás me dijeron que era susceptible a ser adoptado, eso es lo que demora. Cuando eso pasa se ponen a buscar a los padres, según las características físicas y generales del niño en la lista de espera entre todos los padres que ya están aprobados, y eso es súper rápido. Cuando están definidos los padres, el área de adopción te manda fotos de la familia. Yo se las mostraba, le decía que ya lo iban a venir a buscar, uno se los va presentando", contó.

Por el momento de la entrega, la conductora afirmó que "cuando llegamos, le dije 'mira, ahí está tu mamá'". Él la miró y se sonrió, al papá lo mismo y empezó a jugar con ellos, les traía juguetes y se los daba". "No lloró en ningún momento", puntualizó.

Santamaría afirmó que pese al cariño que sintió por el niño durante estos meses no se siente mal, ya que incluso está contenta con que todo haya resultado bien para él.

"No tengo pena, ninguna. No tienes por donde sentirte mal. Tengo una sensación de satisfacción y alegría. Lo voy a extrañar, pero lo voy a poder ver. No es una perdida absoluta y está la satisfacción de que está con sus padres", sentenció.

Sobre la experiencia, la cubana afirmó que está dispuesta a repetirla y llamó a que más familias se sumen, ya que el proceso de adopción suele ser extenso, especialmente en niños que son más grandes.