Natalia Valdebenito enfrentó a Arturo Ruiz-Tagle por sus dichos por la ley de identidad de género

16:31 La comediante repudió las palabras del humorista, quien entre otras cosas, dijo que "me sale un hueón vestido de mujer que me seduce y me entero que es hombre, le saco la chucha".

La comediante Natalia Valdebenito rechazó los dichos del humorista Arturo Ruiz-Tagle, quien a través de las redes sociales expresó su desacuerdo con la ley de identidad de género en un duro intercambio de palabras con un joven transgénero.

Todo surgió el viernes pasado, donde el también actor calificó de "lamentable" la iniciativa que se tramitó en el Senado, asociando esto al humor. "Los (chistes) de gays sobre gays están de moda, son casi los mismos (...) Un negro le puede decir Niger a otro, pero un blanco no. Sin embargo uno se puede reír de las características y estereotipos de un hombre o una mujer, por ende igualdad", señaló.

"Ahora si conoces a una mujer tienes que preguntar: 'oye, ¿tú siempre haz sido mujer?", afirmó Ruiz-Tagle, en una frase que tuvo inmediata respuesta de Damian Ignacio Rivera Ojeda, quien lo repudió por sus declaraciones hacia las personas transgéneros.

La respuesta del comediante no se hizo esperar. "A mi me sale un hueón vestido de mujer que me seduce y me entero que es hombre, le saco la chucha", dijo.

Este intercambio de visiones provocó la aparición de Valdebenito, quien a través de la misma red social salió en defensa de Damian y enfrentó a Ruiz-Tagle con el siguiente mensaje:

"Te pisaste la cola, Arturo! No hay vuelta atrás y no hay forma de que podamos entender que ver las cosas de manera tan sesgada sea el camino, justo cuando la libertad de ser es esencial para ser felices, y supongo que como todos sabrás lo difícil y esquiva que es la felicidad con algunas y algunos o contigo".

"Te pisaste la cola, Arturo! Ser hetero como tú no sirve, ya no sirve... Y sabes por qué? Porque estás en la prehistoria de tu crecimiento, porque NO PUEDE SER que disfraces de burla tu opinión o insistas en esconderte detrás de la comedia para defenderte. Hasta ella se ríe hoy de ti".

"Te pisasta la cola, Arturo, porque la provocación solo la reconoce el que desde su privilegio no es capaz de comprender como funciona el mundo para otros... Fuera de tu mundo".

"Te pisaste la cola, Arturo y no te diremos tooodo lo que pensamos de ti para que tu moral hetero se mantenga intacta y no sufras lo que verdaderamente las rechazadas y rechazados viven".

"Te pisaste la cosa, Arturo y todo lo que has leído se te olvidó y todo lo que sabes y has hecho de pronto a nadie le importó".

"Te van a funar, te dirán muchas veces que estás equivocado y tendrás que comértela, tanto como nosotros tus dichos llenos de ignorancia... Que a modo personal me decepcionan y sorprenden".

"Te pisaste la cola, Arturo y sí hay muchas y muchos que opinan como tú, gente que estoy segura tampoco te agrada parecerte en este momento".

"Te pisaste la cola, Arturo. Mostraste la hilacha. Por fin supimos de que jabón sale espuma. Te esperamos en el futuro, compañero, así de perdido es mejor que te quedes abajo de esta micro de arcoiris. Suerte!"

"El que se pica pierde Arturo Alejandro Ruiz-Tagle González y para muchxs ya perdiste en TODO! Que tengas un buen día!"

"Yo me retiro feliz, dejen que Ruiz Caca siga con su defensa de la discriminación, homofobia y transfobia".

Tras recibir el texto, el humorista acusó a Valdebenito de hacer una campaña en su contra "en base a una mentira". "Los hetero tienen que aguantar el insulto", señaló.