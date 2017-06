[VIDEO] En pleno concierto: Justin Bieber recibió un botellazo por negarse a cantar “Despacito”

11:49 El artista canadiense se presentó en Suecia, donde prefirió no interpretar el remix de la famosa canción de Luis Fonsi por no saberse la letra y un fan, indignado, lo atacó.

“Despacito” es esa canción que aunque no la busques, la escuchas todo el día. La pegajosa canción compuesta por Luis Fonsi y Daddy Yankee ha sido parodiada, criticada, gozada y bailada en cada rincón del mundo. Su fama llegó a tal punto que hasta Justin Bieber participó en un remix del hit radial, pero ha presentado dificultades cuando la ha entonado en vivo, ya que no se sabe la letra.

El canadiense se presentó en Estocolmo, Suecia y los fanáticos le comenzaron a pedir que cantara el tema, pero, según publicó Infobae , Bieber dijo que "No puedo hacer esa canción específicamente. No sé la letra… No puedo hacerlo". Un fan no se tomó bien lo señalado por el ídolo adolescente y le tiró una botella a la que Justin esquivó rápidamente.

El artista se encuentra de gira y sus siguientes paradas son Suiza e Inglaterra, donde seguramente le pedirán “Despacito”, por lo que pone más seguridad o se aprende la letra.