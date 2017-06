Edmundo Varas le pidió trabajo a Andrónico Luksic por Twitter

Edmundo Varas, el recordado ganador del reality show "Amor Ciego" de Canal 13, usó la red social Twitter para pedirle trabajo al actual dueño mayoritario de la estación televisiva, Andrónico Luksic.

En una serie de tuiteos, el ex chico reality le habló directamente al empresario, pidiéndole una nueva oportunidad tras una serie de polémicas que protagonizó, y que terminaron sacándolo de la pantalla chica.

"Quiero volver a trabajar en su canal. Estoy preparado para ser un aporte cometí errores como todo joven, pero ya es parte del pasado", señaló.

"Tengo sueños que cumplir y solo deseo una nueva oportunidad. Un abrazo y espero su respuesta ¡Saludos!. Soy un joven que entregue parte de mi vida a su canal con grandes momentos televisivos que pasaron a la historia", agregó el ex concursante del espacio de telerrealidad.

@aluksicc

Me gustaría que me recibiera para que me escuche con atención y poder ser comentarle mis intenciones de se parte de @canal13 .