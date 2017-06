Luksic le respondió a Edmundo Varas: "Lamento no poder ayudarlo"

18:55 El ex chico reality le tuiteó al empresario para pedirle trabajo en Canal 13. "No intervengo en las contrataciones de los equipos", afirmó el propietario de la estación.

Andrónico Luksic le respondió al ex chico reality Edmundo Varas, quien a través de varios tuits le pidió trabajo en Canal 13 , estación de la cual el empresario es propietario mayoritario.

Usando la misma red social, Luksic le afirmó al ex "Amor Ciego" que no tenía incidencia en las contrataciones del ex canal del angelito.

Edmundo, no intervengo en las contrataciones de los equipos en Canal 13. Lamento no poder ayudarlo. https://t.co/8j6j62lWma — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) 13 de junio de 2017

"Edmundo, no intervengo en las contrataciones de los equipos en Canal 13. Lamento no poder ayudarlo", señaló.

Varas había escrito mensajes hacia el dueño de la señal de Inés Matte Urrejola. "Soy un joven que entregue parte de mi vida a su canal con grandes momentos televisivos que pasaron a la historia", afirmó el triunfador del espacio de telerrealidad que protagonizó junto a Carolina Bastías.