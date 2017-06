Scarlett Johansson conoció a la abuela que era igualita a ella en su juventud

Era un encuentro que se había prometido concretar. La actriz estadounidense Scarlett Johansson había pedido conocer a una mujer de hoy 72 años, quien durante su juventud tenía un gran parecido con ella

La protagonista de "Perdidos en Tokio" había invitado "encontrarse en un bar" con Geraldine Dodd. Aunque no hubo una cita de tragos, ambas se conocieron en la premiere de la película "Rough Night".

this is so soft. (Scarlett Johansson and Grandma Geraldine!) pic.twitter.com/gpvDPvXZe2