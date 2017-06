The Cult debutará en Chile en octubre

Los británicos The Cult anunciaron su primer concierto en Chile, el que se realizará el 6 de octubre en el Teatro Caupolicán.

La banda, una de las de mayor reputación dentro de la escena del rock mundial, viene en el marco de su gira de promoción de su último disco "Hidden city" (2016).

Este trabajo completa una trilogía iniciada en 2007 con "Born into this" y continuada con "Choice of weapon" de 2012.

Los valores de las entradas se darán a conocer próximamente y la venta partirá a las 11:00 del viernes 16 de junio en Ticketek.cl, tiendas Falabella, Kmuzzik, The Knife y Centro Ticketek.