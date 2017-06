Daniel Valenzuela por los rumores de crisis con Yamila Reyna: "Todas las parejas tienen ajustes"

El animador Daniel Valenzuela salió a aclarar los rumores que hablaban de una gran crisis en su relación con su actual pareja, la actriz argentina Yamila Reyna

Es que ayer se especuló que la pareja, que hace algunas semanas mostraba su felicidad en un entorno familiar, estaba pasado por un complicado momento, el que los tenía al borde de la separación.

Ante estas versiones, el conductor salió a hablar y aclaró al programa "Intrusos" de La Red que está pasando algo entre ellos, pero no lo asumió como una situación que derive en el fin del romance.

"Todas las parejas tienen ajustes. Prefiero no hablar y le mando muchos cariños a todos. Son ajustes propios de cada pareja de más de cinco meses que es el tiempo que llevamos", afirmó de manera escueta.

Valenzuela también aprovechó de desmentir una supuesta invitación al programa "Vértigo", donde hablaría de su situación actual con Yamila. "No voy a ir, no he querido ir y no voy a ir, para que no hablen tanta tontera", sentenció.

La relación entre el ex conductor de "Extra jóvenes" y Reyna se había consolidado a tal nivel que incluso compartía almuerzos con su ex, Paloma Aliaga.

De hecho, se apuntó a la trasandina como responsable de la reconciliación del ex "Palomo" con su hermano, Cristóbal, quien protagonizó el escándalo de infidelidad con Aliaga en 2013.