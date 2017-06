Sindicatos de TVN rechazaron los dichos de María Luisa Godoy por los sueldos de los funcionarios

Sindicatos de trabajadores de TVN rechazaron los dichos de la conductora de "Muy Buenos Días", María Luisa Godoy, quien en medio de una conversación por los "jubilazos" afirmó que los sueldos de los funcionarios de la señal estatal son pagados "por todos los chilenos".

En una declaración pública, los sindicatos 1, 2 y 3 afirmaron que "consideramos de suma gravedad las expresiones referidas al financiamiento de TVN como empresa pública. Porque se trata de afirmaciones que están totalmente alejadas de la realidad, y que pueden confundir tanto a los televidentes como a la opinión pública en general".

"TVN no recibe ningún tipo de aporte económico por parte del Estado, a través del Gobierno de turno. Y los sueldos de los trabajadores (personal de planta y rostros, como es el caso de la señora Godoy) son financiados con recursos que el propio canal debe generar", puntualizaron.

Tras esto, agregaron que "resulta lamentable que estas desafortunadas declaraciones se conozcan mientras se discute en el Congreso el proyecto de ley sobre capitalización de TVN, que será clave para la viabilidad de la empresa a largo plazo. Una iniciativa que cuenta con el respaldo y compromiso de los trabajadores".

Al final del programa, y luego que la periodista Andrea Aristegui la rectificara en vivo por sus declaraciones, Godoy asumió su error al hablar sobre el origen de los sueldos para los funcionarios del canal.

"Quiero hacer una aclaración respecto a lo que señalé esta mañana...Simplemente quiero decir que me equivoqué, porque lo que yo quise decir es que TVN es el canal de todos los chilenos. TVN es una empresa del Estado, y obviamente tiene patrimonio propio y se debe autofinanciar y con los auspiciadores obviamente nos financiamos. Y por lo mismo, y para que quede súper claro, no recibimos ningún aporte económico del Estado. Quiero hacer esa aclaración porque se malentendió lo que dije, o me equivoqué en decirlo. Si fue así, les pido disculpas a los trabajadores de este canal, si se sintieron ofendidos. Pero tengo claro como se financia el canal. Quiero dejarlo muy en claro", expresó la conductora.