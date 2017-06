[VIDEOS] Angie Alvarado recordó su affaire con Jorge Valdivia: "Él es muy entretenido, no es feo"

Angie Alvarado, la hija de Anita Alvarado, desclasificó algunos hechos del bullado affaire que tuvo con Jorge "Mago" Valdivia hace 6 años, el que la ubicó en el centro de la polémica en los programas faranduleros.

En una entrevista al programa "El Interruptor" de VíaX, la ex integrante del reality "Pelotón" de TVN recordó aquel episodio, sobre todo los duros comentarios que Patricia Maldonado entregó sobre ella.

“Es una persona muy machista. Cuando pasó lo de Jorge Valdivia se fue con todo. Me ofendió. Y con todo eso mi mamá se metió. Diría que es malintencionada”, recordó.

Por la relación que tuvo con el volante, Alvarado aseguró que él “es muy entretenido, no es feo”.

Alvarado también habló de la situación en la que quedó Daniela Aránguiz, quien por entonces ya era mujer de Valdivia. “No me dio pena porque yo no la conocía, no era mi amiga, y sus temas eran sus temas y no me importaba”, agregó.