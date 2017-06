China Suárez respondió a quienes la critican hablar de su relación con los hijos de Pampita

La actriz Eugenia "China" Suárez respondió a quienes la cuestionaron por hablar de su vida familiar con Benjamín Vicuña, especialmente por la relación que mantenía con los hijos de su pareja con Carolina "Pampita" Ardohain.

En una entrevista a la revista ¡Hola!, la trasandina afirmó que "se me cumplió lo que siempre soñé: tener una familia numerosa. No se dio de la manera que yo lo esperaba, sino con una familia ensamblada. ¡Pero me encanta! La paso muy bien estando con los chicos y reconozco que tengo mucha paciencia".

Las declaraciones de Suárez sobre los niños Vicuña-Ardohain fueron vistas como una "provocación" por parte de los seguidores de Pampita, especialmente por el escándalo de infidelidad que protagonizó con el actor chileno.

Ante esto, la actriz lanzó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram : "En una sociedad donde la gente celebra la violencia, donde las mujeres en vez de protegerse son las primeras en hacer mierda a la otra, donde les dice dar asco la gordura, pero también la delgadez, donde el puterío está visto como algo gracioso, donde molesta tanto el éxito como el "fracaso" . Están tan acostumbrados al conflicto, al enfrentamiento y al puterío, que ver a la novia de un hombre queriendo y cuidando a sus hijos los cuales tienen su propia madre, les parece una provocación. Ojalá encuentren el amor".