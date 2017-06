Laura Prieto quedó dolida por los dichos de Julio César Rodríguez tras su quiebre

00:04 La uruguaya confesó que quedó afectada cuando su ex pareja afirmó que "lo voy a pasar malito" en su soltería. "Siento que eso es una falta de respeto", afirmó.

La uruguaya Laura Prieto confesó que quedó dolida con los dichos de Julio César Rodríguez , quien fuera su pareja por cinco años, y cuya relación terminó hace un par de semanas.

Durante su participación en el estelar "Vértigo" de Canal 13, Prieto señaló que su romance con el conductor de "Primer Plano" terminó porque "ambos teníamos caminos diferentes", enfatizando que ahora está concentrada en su emprendimiento de venta de ropa.

Pero a medida que avanzaba la conversación, la charrúa recordó los motivos por los que dejó su país natal, marcados por la muerte de su padre, agregando que "quizás siempre he buscado patrones masculinos mayores, que yo sienta que me van a salvar. Es inconsciente, porque uno se enamora", esto a propósito de sus relaciones con hombres mayores que ella.

Luego, entre lágrimas, habló de una declaración que entregó Rodríguez al día siguiente que se hiciera pública la separación entre ambos. “Me van a hacer el show y yo soltero. Imagínense lo triste que va a ser mi vida de hoy día en adelante soltero. Lo voy a pasar malito”, afirmó el también locutor de radio Bío-Bío.

Ante esto, Prieto dijo que "siento que eso es una falta de respeto. Nosotros no eramos matrimonio, pero eramos una familia, y eso lo encuentro una falta de respeto para mi como ex mujer, por el amor que nos teníamos, por más que lo tires como talla o no. Para mi este es un momento súper doloroso".

La rubia sentenció que "esto no es una pataleta, es algo real", agregando que ahora buscará superar su complicado momento sentimental.