Carola de Moras se volcó en auto de Rally Mobil mientras transmitía por su Instagram

La animadora de La Mañana de Chilevisión, Carola de Moras, se subió a la aventura del Rally Mobil con el piloto ocho veces campeón, el penquista Jorge Martínez. Por lo mismo, ni sospechaba que podría tener un accidente, mucho menos en vivo.

Mientras transmitía por su cuenta de Instagram y en Chilevisión estaban al aire documentando la carrera que se hacía al interior del edificio del canal, el auto en el que iba la animadora se volcó al chocar con un letrero.

Al momento que se escuchó un freno, de inmediato se fueron a un corte comercial en el canal. Al regresar la modelo ya estaba fuera del auto magullado y destrozado.

"Estoy bien, sólo me duele un poco la pierna, gracias a la jaula de seguridad y mi piloto que reaccionó bien no pasó nada. Por suerte me habían apretado el cinturón y cuando quedamos colgados 'patas para arriba' no pasó nada. Nunca me había volcado en mi vida, estas cosas (autos) no paran, pero estamos bien, son cosas del Rally", dijo.

Y aprovechó de decirle a sus seguidores de Instagram que la estaban mirando en vivo que estaba bien y salió ilesa.

La media cagadita en el matinal de CHV. Se volcó en vivo Carola de Moras en rally al interior del canal — Pao?? (@Paoficial_) 16 de junio de 2017

Carola de Moras de estaba haciendo un live en Instagram y chocó ???? — Pancho ???? (@PanchoStereo) 16 de junio de 2017

Csm!.. en vivo se volcó el auto de Rally donde iba la Carola de Moras.. ?????? #CHV#LaMañanapic.twitter.com/erTCKBfc8K — Marce 30 Dias GoT! (@MarceloSureno) 16 de junio de 2017