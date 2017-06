El bochornoso momento de Viñuela con la actriz Mariana di Girolamo

14:21 El animador que reemplaza a Luis Jara en Mucho Gusto, le dijo a la protagonista de "Perdona Nuestros Pecados" que "no era actriz de profesión", pero se equivocó. Le pidió disculpas enseguida.

Esta mañana la actriz que interpreta a María Elisa en "Perdona Nuestros Pecados", Mariana di Girolamo, visitó el matinal de Mucho Gusto para hablar de su carrera y el éxito que ha tenido en televisión.

Cuando estaba en el set, el animador que está reemplazando a Luis Jara, José Miguel Viñuela, habló sobre la profesión de la actriz pero se equivocó a fondo y tuvo que pedir disculpas.

"La Mariana no es actriz de profesión. Por lo tanto, hoy en día se habla de que tú serías como, entre comillas, se te compara mucho con Carolina Arregui, un poco por la trayectoria de ella. A mí me parece…”, dijo el exconductor de Mekano.

Pero la joven de 26 años le respondió inmediatamente, "yo soy actriz de profesión (...) cuatro años en la Católica", aclaró y Viñuela quedó en silencio.

"Es súper penca tener un sonopronter cuando uno recibe una instrucción. Quiero que sepas que soy un imbécil. No manejo ninguna información y todo me lo dicen por acá. Yo repliqué lo que me dijo la persona arriba y te pido mil disculpas”, dijo Viñuela.