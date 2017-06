Julio César le pidió perdón a Laura Prieto: "Ojalá que la vida nos de una segunda oportunidad"

El animador de Primer Plano, Julio César Rodríguez, pidió un minuto mientras conducía el programa para dedicarle unas palabras a Laura Prieto.

La uruguaya se emocionó hasta las lágrimas en la pasada edición de Vértigo y confesó que quedó dolida con los dichos de quien fue su compañero por cinco años, quien había dicho que "lo pasará malito" en este periodo de soltería.

Julio César no pudo estar ajeno a la polémica y le pidió perdón en medio de la conducción del programa de Chilevisión.

"Señor director, me quiero tomar un segundo ya que me metieron en un lío tremendo la semana pasada, lo que hago yo acá es conducir con humor y mis sentimientos y emociones me los guardo para la casa. Si a alguien le molestó mi chiste, si te molestó Laura, perdón, tú sabes que te quiero mucho y ojalá que la vida nos de una segunda oportunidad", dijo.