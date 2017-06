Luis Fonsi defendió a Justin Bieber por no saber cantar "Despacito"

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi, quien junto a Daddy Yankee interpreta "Despacito" , el indiscutido hit del momento, defendió al artista canadiense Justin Bieber, quien ha fracasado en varias oportunidades al intentar cantar el tema en vivo.

Fonsi, quien una vez grabó la canción junto con la estrella juvenil, dijo que no lo culpa por no conocer la letra, ya que se trata de algo que no está en su idioma.

"Es decir, obviamente me encantaría que se la aprendiera", señaló en una entrevista a ABC News Radio, agregando que "no lo culpo por no sabérsela, y creo que debemos pasársela porque no es su principal idioma".

Por la grabación que hizo con él anteriormente, Fonsi agregó que "es obvio que cuando grababa la canción tenía la letra frente a él".

Bieber, a pedido de los fan, intentó en varias ocasiones cantar "Despacito". En una oportunidad tuvo que rellenar con un "bla, bla, bla" , mientras que el fin de semana pasado recibió un botellazo por no cantarla.

En las últimas horas se supo que el norteamericano sacaría definitivamente la canción de su repertorio, para así evitar malos ratos con sus propios fans.