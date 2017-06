Mario Ortega tras salir de "Doble Tentación": "No estaba enamorado de Lisandra"

El chico reality Mario Ortega salió de su encierro en "Doble Tentación", ya que fue uno de los participantes que terminó sin una parejas, esto luego de fallidos intentos de conquista con la cubana Lisandra Silva y la chilena Francisca Undurraga.

En declaraciones a LUN , el conocido "Súper Mario" evaluó su paso por el espacio, donde intentó mostrar su humor en medio de las tensiones y peleas que se vivían en su interior.

"Mostraron cosas muy buenas de mí, aunque debo reconocer que las últimas semanas estaba medio colapsado", contó.

Por su entusiasmo hacia Silva, el ex "Amor Ciego 2" señaló que "sí, me gustaba en su momento, pero no estaba enamorado. Cuando llegó Leandro (Penna, la actual pareja de la modelo) no había nada más que hacer, por eso fui un poquito brusco".

Ortega también trató de acercarse a Undurraga, en una relación donde al menos hubo algunos besos. "Lo intenté hacer por tres semanas pero no la pude hacer olvidar a Sebastián (Ramírez)", reconoció.